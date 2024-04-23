Использование BPF-программ для решения проблем в устройствах ввода

Питер Хаттерер (Peter Hutterer), мэйнтейнер подсистемы ввода X.Org, работающий в Red Hat, представил новую утилиту udev-hid-bpf, предназначенную для автоматической загрузки BPF-программ, исправляющих проблемы в устройствах ввода с интерфейсом HID (Human Input Device) или меняющих их поведение в зависимости от предпочтений пользователя. Для создания обработчиков к HID-устройствами, таким как клавиатуры и мыши, применяется подсистема HID-BPF, появившаяся в ядре Linux 6.3 и позволяющая создавать драйверы устройств ввода в форме BPF-программ или обрабатывать различные события в подсистеме HID.

Утилита udev-hid-bpf может использоваться вместе с механизмом udev для автоматической активации BPF-программ при подключении новых устройств ввода или для загрузки BPF-программ в ручном режиме. Выделяются две основные категории BPF-программ для использование вместе с udev-hid-bpf: программы для устранения проблем в аппаратном обеспечении или прошивках, и программы для изменения поведения устройств по желанию пользователя.

В первом случае решаются задачи устранения недоработок и ошибок в устройствах, таких как инвертированные оси координат, некорректные диапазоны значений (например, заявление о наличии 8 кнопок вместо 5) и нелогичные последовательности событий. Во втором случае речь об изменении настроек устройств, например, при помощи BPF-программ можно поменять местами кнопки. Предполагается, что BPF-программы с исправлениями со временем будут включены в основной состав ядра и позволят обойтись без добавления в ядро патчей или отдельных драйверов.



Источник: opennet.ru