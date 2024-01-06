Исследование локаций и полёты на ракетном ранце в 15-минутном геймплейном видео боевика Outcast — A New Beginning

Разработчики из бельгийской Appeal Studios совместно с издательством THQ Nordic опубликовали 15-минутное геймплейное видео своего приключенческого боевика Outcast — A New Beginning. В запечатлённом материале демонстрируются первые 15 минут прохождения грядущего проекта. Источник изображения: THQ Nordic

Источник: 3dnews.ru