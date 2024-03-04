Исследование выявило подмену дорогой меди дешевыми материалами во многих радиаторах СЖО

Портал Igor’s LAB провел исследование радиаторов некоторых СЖО и выяснил, что половина из представленных в выборке участников не соответствуют заявленным характеристикам. Применённые в них материалы отличаются от тех, которые указаны производителем на официальном сайте и в рекламе. Некоторые производители хитрят и вместо дорогих материалов используют более дешёвые. Чаще всего замена связана с рекламируемой в составе СЖО меди на медно-цинковый сплав, например латунь. Источник изображений: Igor’s LAB

Источник: 3dnews.ru