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Источники раскрыли, что происходит с GTA VI — отставание от графика, страхи Rockstar, угроза переноса

Портал Kotaku со ссылкой на информаторов, осведомлённых о процессе разработки GTA VI, поделился якобы инсайдерскими данными о производстве горячо ожидаемого криминального боевика с открытым миром от Rockstar Games. Источник изображений: Rockstar Games
Источник: 3dnews.ru

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