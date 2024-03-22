История повторяется: антимонопольный иск к Apple схож с браузерным делом против Microsoft 1999 года

В недавно поданном 88-страничном антимонопольном иске Министерства юстиции США к Apple содержатся прямые отсылки к судебному разбирательству «США против Microsoft» 25-летней давности. По мнению Министерства юстиции, процесс против Microsoft дал тогда Apple, балансировавшей на грани банкротства, возможность запустить свой прорывной проект — iPod. Теперь Apple сама оказалась ответчиком в антимонопольном разбирательстве, во многом похожем на дело против Microsoft в 1999 году. Источник изображения: Pixabay

Источник: 3dnews.ru