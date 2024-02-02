Итоги квартала Apple оказались лучше ожиданий, но в Китае выручка сократилась на 13 %

Впервые за четыре предыдущих квартала компании Apple удалось в прошлом отчётном периоде увеличить выручку, пусть и на скромные 2 % до $119,58 млрд. Данный результат оказался лучше ожиданий рынка, и в целом прогнозы аналитиков не оправдались только в сегменте iPad и услуг, но снижение выручки в Китае на 13 % насторожило инвесторов, и акции Apple после закрытия торгов упали в цене почти на 3 %. Источник изображения: Apple

Источник: 3dnews.ru