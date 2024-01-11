Итоги разработки GNU Hurd за 4 квартал 2023 года

9 января в официальном новостном разделе проекта GNU Hurd были опубликованы итоговые новости за 3 квартал 2023 года:

В случае, если у кого-либо возникло желание проверить работоспособность любимых пакетов под Hurd и их способствование использованию всей системы GNU для более широкого круга людей — пожалуйста, проверьте страницу участия.

Для справки: GNU Hurd (или просто Hurd) — это проект по разработке свободного программного обеспечения, целью которого является замена ядра Unix для Unix-подобных операционных систем. Разработка Hurd ведётся начиная с 1990 года проектом GNU и Фондом свободного программного обеспечения. Прогресс ведётся медленно по причине существования Linux — уже готовой свободной замены ядрам Unix-систем. Подробности можно посмотреть как в Википедии, так и на официальной странице проекта GNU Hurd.

В свою очередь GNU Mach — это реализация микроядра Mach, которое по-умолчанию есть в составе GNU Hurd.

Источник: linux.org.ru