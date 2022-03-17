Итоги судебного разбирательства, связанного с проектом Neo4j и лицензией AGPL

Апелляционный суд США оставил в силе решение, ранее принятое окружным судом в деле против компании PureThink, связанном с нарушением интеллектуальной собственности компании Neo4j Inc. Иск касается нарушения торговой марки Neo4j и использования ложных заявлений в рекламе при распространении форка СУБД Neo4j.

Изначально СУБД Neo4j развивалась как открытый проект, поставляемый под лицензией AGPLv3. Со временем, продукт разделился на бесплатную Community-редакцию и коммерческую версию Neo4 EE, которая продолжала поставляться под лицензией AGPL. Несколько выпусков назад компания Neo4j Inc изменила условия поставки и внесла изменения в текст AGPL для продукта Neo4 EE, устанавливающие дополнительные условия «Commons Clause», ограничивающие применение в облачных сервисах. Добавление условий «Commons Clause» перевело продукт в разряд проприетарного ПО.

В тексте лицензии AGPLv3 присутствует пункт, запрещающий налагать дополнительные ограничения, ущемляющие предоставляемые лицензией права, а в случае добавления в текст лицензии дополнительных ограничений позволяющий использовать ПО под оригинальной лицензией, удалив добавленные ограничения. Компания PureThink воспользовалась данной особенностью и на основе кода продукта Neo4 EE, переведённого на изменённую лицензию AGPL, начала развитие форка ONgDB (Open Native Graph Database), поставляемого под чистой лицензией AGPLv3 и позиционируемого как бесплатный и полностью открытый вариант Neo4 EE.

Суд встал на сторону разработчиков Neo4j и счёл действия PureThink недопустимыми, а заявления о полностью открытом характере их продукта ложными. В судебном решении озвучены два утверждения, заслуживающие внимания:

Несмотря на наличие в тексте AGPL пункта, разрешающего удалить дополнительные ограничения, суд запретил ответчику проведение подобных манипуляций.

Суд отнёс выражение «open source» не к общим терминам, а к объектам действия определённого типа лицензий, соответствующих критериям, определённым организацией Open Source Initiative (OSI). Например, использование фразы «100% open source» для продуктов под чистой лицензией AGPLv3 нельзя считать ложной рекламой, но применение подобного выражения для продукта под модифицированной лицензией AGPLv3 позволяет считать действия ответчика как распространение незаконной ложной рекламы.

Источник: opennet.ru