Из Apple ушёл ещё один топ-менеджер с огромным стажем

Ветеран Apple Ди-Джей Новотни (DJ Novotney), который возглавлял разработку домашних устройств и помогал начать разработку электромобиля, объявил коллегам о своём уходе из компании. По данным источника, Новотни перейдёт на должность вице-президента по автомобильным программам компании Rivian, занимающейся производством электрических внедорожников и пикапов, и будет напрямую подчиняться гендиректору Rivian Роберту Скаринджу (RJ Scaringe). «Отличные продукты — это то, что мы делаем лучше всего, и мне очень повезло, что я был частью стольких замечательных команд, которые разрабатывали iPod, iPhone, iPad, Watch и много другое. Apple была моей жизнью, но сейчас для меня настало время двигаться дальше и помочь воплотить в жизнь новые продукты», — говорится в сообщении Новотни коллегам в Apple.

Источник: 3dnews.ru