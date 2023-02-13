Из каталога Mozilla удалено дополнение для обхода Paywall

Компания Mozilla без предварительного предупреждения и без раскрытия причин удалила из каталога addons.mozilla.org (AMO) дополнение Bypass Paywalls Clean, насчитывавшее 145 тысяч пользователей. По данным автора дополнения причиной удаления стала жалоба о нарушении дополнением действующего в США Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA). В дальнейшем дополнение не сможет быть восстановлено в каталоге Mozilla, поэтому пользователям предлагается установить XPI-файл в обход каталога Mozilla при помощи интерфейса about:addons.

Удалённое дополнение предназначалось для организации доступа к материалам, распространяемым по платной подписке (Paywall). В большинстве случаев для обхода Paywall достаточно заменить идентификатор браузера (User Agent) на «Googlebot», что также можно сделать в любом дополнении, позволяющем пользователю изменить значение User Agent.

Метод Paywall применяется многими крупными англоязычными изданиями (forbes.com, independent.co.uk, newsweek.com, newyorker.com, nytimes.com, wsj.com и т.п.) для открытия полного текста свежих статей только платными подписчиками. Ссылки на подобные статьи активно продвигаются в социальных сетях и поисковых системах, но после перехода по публикуемым ссылкам вместо открытия полного текста пользователю предлагается оформить платную подписку, если он хочет увидеть подробности.

Для работы подобной схемы обычно открывают полный доступ поисковым системам и социальным сетям, так как издания заинтересованы в индексации текстов и привлечении посетителей, которых интересует данный материал. Поэтому для обхода ограничения доступа, как правило, достаточно просто сменить идентификатор браузера и притвориться поисковым ботом (на некоторых сайтах также может потребоваться очистить сессионную Cookie и заблокировать некоторые скрипты).



Источник: opennet.ru