Из Tesla ушёл руководитель проекта суперкомпьютера Dojo для обучения автопилота

Руководитель проекта по созданию суперкомпьютера Dojo компании Tesla Ганеш Венкатараманан (Ganesh Venkataramanan) покинул свой пост. Его заменит один из директоров компании Tesla Питер Бэннон (Peter Bannon). Суперкомпьютер Dojo разрабатывается для обработки больших массивов данных для обучения автопилота для электромобилей Tesla. Источник изображения: Tesla

Источник: 3dnews.ru