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Из ядра Linux 6.9 удалён старый драйвер NTFS

Линус Торвальдс утвердил запрос на удаление из состава ядра Linux старого драйвера файловой системы NTFS. Начиная с выпуска 5.15 в состав ядра включён новый драйвер NTFS3, разработанный и сопровождаемый компанией Paragon Software. Поставка в ядре двух драйверов с реализацией NTFS является нецелесообразной, с учётом того, что старый драйвер не обновлялся уже много лет, находится в плачевном состоянии и может работать только в режиме чтения.

Новый драйвер NTFS3 поддерживает режим записи и все возможности актуальной версии NTFS 3.1, включая расширенные атрибуты файлов, списки доступа (ACL), режим сжатия данных, эффективную работу с пустотами в файлах (sparse) и воспроизведение изменений из журнала для восстановления целостности после сбоев. Удаление старого драйвера не должно повлиять на дистрибутивы, так как, например, Debian вообще не собирает и не использует драйверы NTFS из ядра, а предлагает пользователям реализацию ntfs-3g, работающую в пространстве пользователя. В Arch Linux по умолчанию используется новый драйвер ntfs3.

Источник: opennet.ru

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