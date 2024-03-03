Из-за GDPR компании стали хранить и обрабатывать меньше данных потому, что теперь это стало дороже

Принятый в Евросоюзе Общий регламент по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR) привёл к тому, что местные компании стали хранить и обрабатывать меньше информации. Согласно выводам американского Национального бюро экономических исследований (National Bureau of Economic Research, NBER), из-за новых правил, регулирующих обработку конфиденциальных данных, управление такими сведениями стало значительно дороже, передаёт The Register. Регламент GDPR, принятый в 2016 году и вступивший в силу в 2018 году, затрагивает деятельность более 20 млн компаний в десятках стран. Его вынуждены соблюдать и многие бизнесы, обрабатывающие данные граждан стран Евросоюза за его пределами, что имеет определённые экономические последствия.

Источник: 3dnews.ru