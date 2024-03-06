Из-за повреждения подводных интернет-кабелей в Красном море сократился трафик между Азией и Европой

В понедельник появились подтверждения сообщений о повреждении телекоммуникационных кабелей, пролегающих по дну Красного моря, сообщило агентство AP News со ссылкой на официальные источники. Некоторые эксперты возлагают вину за это на йеменских хуситов, периодически подвергающие обстрелам проходящие мимо побережья Йемена суда, но те отрицают эти обвинения. По данным гонконгской компании HGC Global Communications, были повреждены кабели Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1), Europe India Gateway (EIG), а также Seacom и TGN-Gulf, являющиеся в данном случае единой кабельной системой. В HGC Global Communications сообщили, что повреждения затронули 25 % трафика, проходящего через Красное море. HGC перенаправила часть трафика до Европы через материковый Китай и США.

Источник: 3dnews.ru