Из-за влома Cloudflare пришлось полностью заменить оборудование в одном из ЦОД

Американская компания Cloudflare сообщила о хакерском вторжении в свою IT-инфраструктуру. К расследованию инцидента были привлечены специалисты в области безопасности CrowdStrike: утверждается, что к кибератаке могут быть причастны правительственные хакеры некоего государства. В результате расследования компания решила переоснастить свой ЦОД в Бразилии. Говорится, что для проникновения во внутреннюю сеть Cloudflare злоумышленники использовали токен доступа и учётные данные трёх сервисных аккаунтов, которые были похищены в ходе взлома компании Okta в октябре 2023 года. C 14 по 17 ноября прошлого года киберпреступники провели разведку систем Cloudflare, а затем получили доступ к внутренним базей знаний и трекеру (Atlassian Confluence и Jira).

Источник: 3dnews.ru