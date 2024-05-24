Из жизни ушла собака, подарившая миру мем Доге и ставшая символом Dogecoin

Знаменитая собака японской породы сиба-ину по кличке Кабосу, ставшая вирусным интернет-мемом «Доге» в начале 2010-х годов и впоследствии символом криптовалюты Dogecoin (DOGE), скончалась 24 мая в возрасте 18,5 лет. Сообщается, что Кабосу был самым пожилым представителем своей породы. Источник изображения: Atsuko Sato

Источник: 3dnews.ru