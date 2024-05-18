Изменения для улучшения отображения KDE-приложений в GNOME и Xfce

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о разработке KDE. Наиболее заметным изменением стала инициатива по решению проблем с пиктограммами, при запуске приложений, входящих в состав KDE Gear, в окружениях, отличных от KDE, таких как GNOME и Xfce. Проблема в том, что при формировании интерфейса KDE-приложений используются пиктограммы из общей темы Breeze. При запуске в KDE состояние темы пиктограмм и приложений синхронизировано, но в сторонних окружениях тема Breeze может отсутствовать или расходиться с эталонным вариантом, что приводит к показу в диалогах и виджетах пустот, заглушек или не тех пиктограмм, что задумали авторы приложения.

В качестве решения данной проблемы для KDE-приложений, нацеленных на использование вне окружения KDE Plasma, подготовлена функциональность для встраивания эталонного стиля и пиктограмм Breeze, который будет задействован по умолчанию, но сможет быть переопределён системой или пользователем. Новую возможность уже планируют задействовать проекты Kate, Konsole и Dolphin. Примечательно, что обсуждение симметричного варианта решения проблем, возникающих при запуске приложений GNOME в KDE, ведётся разработчиками GNOME.

Среди других улучшений: