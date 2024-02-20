Изменения в подготовке промежуточных выпусков Red Hat Enterprise Linux

Компания Red Hat объявила о об изменении процесса подготовки промежуточных выпусков дистрибутива Red Hat Enterprise Linux. Начиная с версии RHEL 9.5 пакеты для будущего промежуточного обновления будут выпускаться раньше с использованием непрерывного цикла публикации, без привязки к релизу. Полный релиз будет сопровождаться обновлением документации, установочных носителей и образов виртуальных машин.

Изменится и процесс формирования бета версий дистрибутива, которые раньше выпускались примерно за месяц до очередного промежуточного выпуска. Вместо отдельных бета-выпусков промежуточных обновлений RHEL, начиная в версии 9.5 дистрибутив перейдёт к практике публикации бета-версий пакетов по мере их готовности. С учётом 6-месячного цикла разработки промежуточных выпусков RHEL, первые бета-версии пакетов начнут появляться за 4 месяца до релиза. Дополнительные обновления бета-версий будут публиковаться каждую неделю.

Тестовые версии пакетов как и раньше будут размещаться в отдельных репозиториях «rhel-9-for-<arch>-baseos-beta-rpms» и «rhel-9-for-<arch>-appstream-beta-rpms». Установочные носители для бета-версий публиковаться больше не будут, но пользователь при желании сможет сам сгенерировать установочную сборку или образ для виртуальной машины при помощи инструментария Red Hat Image Builder.

Для значительных веток, таких как RHEL 10 и 11, бета-версии как и раньше будут публиковаться примерно за 6 месяцев до релиза. В прежнем режиме также продолжится разработка CentOS Stream и ветки RHEL 8. Изменения обусловлены тем, что при тестировании значительных версий 6 месяцев достаточно для ознакомления, выявления проблем и информирования об ошибках, в то время, как для тестирования промежуточных версий одного месяца слишком мало, чтобы полноценно протестировать обновление и выявить в нём проблемы.



Источник: opennet.ru