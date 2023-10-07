Израиль присоединился к европейскому суперкомпьютерному проекту EuroHPC JU

Европейское совместное предприятие по развитию высокопроизводительных вычислений (EuroHPC JU) объявило о том, что по итогам заседания совета управляющих, состоявшегося в Люксембурге, принято решение о присоединении к проекту Израиля. Отмечается, что Европейский союз и Израиль имеют долгую историю успешного научно-технического сотрудничества. В частности, Израиль участвует в рамочных программах исследований и инноваций Евросоюза с 1996 года. EuroHPC JU — это совместная инициатива ЕС, европейских стран и частных партнёров по развитию экосистемы высокопроизводительных вычислений (HPC) в Европе. Главная цель проекта заключается в том, чтобы развивать, расширять и поддерживать в Евросоюзе ведущую в мире «федеративную, безопасную и гиперсвязанную» инфраструктуру суперкомпьютеров и квантовых вычислений. В частности, уже создаются шесть квантовых компьютеров — в Чехии, Франции, Германии, Италии, Польше и Испании.

Источник: 3dnews.ru