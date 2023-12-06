JBL не смогла убедить суд, что «Урал» скопировал её продукцию

Принадлежащая Samsung компания Harman International Industries владеет целым рядом брендом, и в том числе выпускает аудиотехнику под маркой JBL. Производитель не смог доказать в российском суде, что отечественные беспроводные колонки «Урал» визуально копируют его продукцию, чем нарушают закон. Источник изображений: ural-auto.ru

Источник: 3dnews.ru