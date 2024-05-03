Joby Aviation завершила программу тестирования предсерийных прототипов летающих такси

Четыре года назад американская компания Joby Aviation начала тестировать предсерийные прототипы своих летательных аппаратов с возможностью вертикального взлёта и посадки, работающих на электротяге. Совершив более 1500 испытательных полётов, теперь компания концентрируется на следующем этапе испытаний с использованием серийных прототипов. Источник изображения: Joby Aviation

Источник: 3dnews.ru