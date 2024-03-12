К 2030 году объём мирового рынка ИИ-суперкомпьютеров достигнет $6,43 млрд

Маркетинговая и консалтинговая фирма 360iResearch прогнозирует быстрый рост мирового рынка суперкомпьютеров для ИИ-задач. Под такими системами аналитики понимают специализированные платформы с большими вычислительными ресурсами для быстрой обработки огромных объёмов данных. По оценкам 360iResearch, в 2023 году объём глобальной отрасли ИИ-суперкомпьютеров составил приблизительно $1,90 млрд. В 2024-м, как ожидается, затраты поднимутся до $2,26 млрд. В дальнейшем прогнозируется CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) на уровне 18,97 %. В результате к 2030 году расходы в рассматриваемом сегменте могут достичь $6,43 млрд.

Источник: 3dnews.ru