К отставке Сэма Альтмана с поста главы OpenAI привёл переворот внутри компании

Совет директоров компании OpenAI, ставшей пионером в области платформ генеративного искусственного интеллекта, уволил гендиректора Сэма Альтмана (Sam Altman), за которым добровольно последовали председатель совета директоров и президент Грег Брокман (Greg Brockman), а также некоторые сотрудники научного профиля. Причиной этих действий стали внутренние разногласия в компании, которые привели к революции в руководстве. Источник изображения: Pexels / pixabay.com

Источник: 3dnews.ru