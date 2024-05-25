К следующему году Китай станет основным поставщиком электромобилей с поддержкой сверхбыстрой зарядки

Технологии быстрой зарядки электромобилей разрабатываются не только крупными автопроизводителями, но и стартапами разных мастей, не говоря уже о китайских поставщиках тяговых батарей. В итоге, как считают эксперты, именно Китай в 2025 году станет основным поставщиком электромобилей с функцией экспресс-зарядки. Источник изображения: CATL

Источник: 3dnews.ru