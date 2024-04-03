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Как будут выглядеть альтернативные магазины приложений для iPhone, показал портал The Verge

Месяц спустя после неохотной капитуляции Apple перед европейским «Законом о цифровых рынках» в регионе полноценно заработал лишь один сторонний магазин приложений для iOS. Это ориентированная на бизнес-сегмент платформа Mobivention, позволяющая компаниям распространять собственные приложения среди своих сотрудников. Но в обозримом будущем число площадок возрастёт. Анонсированы Epic Games Store и MacPaw Setapp, но, возможно, первым на телефонах пользователей из ЕС появится AltStore от Райли Тестута (Riley Testut) — разработчика одноимённой альтернативы App Store, которая была запущена в 2019 году и даже не требовала джейлбрейка. Сейчас официальная версия AltStore находится на одобрении Apple и по завершении процедуры будет готова к запуску. Журналистам ресурса The Verge удалось протестировать предварительную версию платформы.
Источник: 3dnews.ru

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