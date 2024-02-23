Как пополнять кошелёк Steam в России после краха QIWI — семь рабочих способов

На днях, 21 февраля, способов пополнять баланс российского аккаунта в сервисе Steam стало на один меньше — Центробанк отозвал лицензию у «Киви Банка», и электронные QIWI-кошельки, по сути, превратились в тыквы. Впрочем, рабочие методы ещё остались — расскажем о них в этом материале. Источники изображения: CD Projekt RED и Valve

Источник: 3dnews.ru