Калифорния больше месяца обходится одной только возобновляемой энергией и ещё продаёт излишки

Из Калифорнии сообщают, что последние 45 суток штат ежедневно живёт с превышением выработки электрической энергии из возобновляемых источников над спросом. Излишки либо оседают в аккумуляторах, либо экспортируются в другие штаты. «Это не аномалия, — заявляют аналитики. — Это новая реальность!» Источник изображения: ИИ-генерация Кандинский 3.0/3DNews

Источник: 3dnews.ru