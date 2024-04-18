Канада обложит дополнительным налогом на выручку IT-гигантов из США

Ближайшие северные соседи США намереваются обложить дополнительным налогом крупные американские корпорации, которые работают на канадском рынке. С этого года их предлагается обложить налогом в размере 3 % с выручки, получаемой от предоставления цифровых услуг. В частности, под условия нового законопроекта попадёт деятельность в Канаде компаний Alphabet и M**a Platforms. Источник изображения: Unspalsh, Olga DeLawrence

Источник: 3dnews.ru