Кандидат в релизы web-фреймворка Zotonic, написанного на языке Erlang

Вышел первый кандидат в релизы web-фреймворка и системы управления контентом Zotonic. Проект написан на языке Erlang и распространяется под лицензией Apache 2.0. Zotonic основан на концепции организации контента в форме «ресурсов» (также называемых «страницами») и «связей» между ними («статья» — «относится» — «тема», «пользователь» — «автор» — «статья»), причём связи сами являются ресурсами типа «связь» (а тип ресурса — ресурсом типа «тип ресурса»).

Для представления контента используется заимствованный из Django язык шаблонов, в качестве хранилища ресурсов используется PostgreSQL. Для обработки запросов задействован форк Basho Webmachine, основанный на Cowboy. Двусторонний обмен данными между сервером и браузером ведётся по протоколу MQTT. Для повышения производительности созданные страницы сохраняются в системе кэширования Depcache.

Одним из основных препятствий, блокирующих подготовку релиза ветки 1.0, автор называет необходимость выверки перевода носителями языков (работа по локализации ведётся отдельно от разработки кода на платформе Crowdin).



Источник: opennet.ru