Капитализация Nvidia обогнала Apple и достигла $3 трлн на фоне бума ИИ

Акции Nvidia подскочили на 5 % до 1224,40 доллара за акцию по итогам вчерашних торгов. Таким образом, рыночная капитализация компании впервые в истории превысила отметку в 3 триллиона долларов. Рост курсовой стоимости акций произошел на фоне ажиотажного спроса со стороны инвесторов, в очередной раз желающих заполучить кусочек компании, которая находится в эпицентре бума технологий генеративного ИИ. Источник изображения: Copilot

Источник: 3dnews.ru