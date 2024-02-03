Капитализация NVIDIA рекордно выросла в январе почти на $300 млрд

С начала этого года акции NVIDIA успели укрепиться на треть, поскольку череда отчётов компаний технологического сектора убедила инвесторов в важности развития сферы искусственного интеллекта, крупнейшим поставщиком ускорителей для которых она является. Только в январе капитализация NVIDIA выросла на рекордные $297 млрд и теперь превышает $1,5 трлн. Источник изображения: NVIDIA

Источник: 3dnews.ru