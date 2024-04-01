Капитализация SK hynix перевалила за $100 млрд за счёт интереса к теме искусственного интеллекта

Главным бенефициаром бума искусственного интеллекта среди публичных компаний полупроводникового сектора принято считать Nvidia, поскольку за предыдущие двенадцать месяцев курс её акций вырос почти в три с половиной раза. Как выясняется, сотрудничающая с ней SK hynix от этой тенденции тоже выиграла, поскольку недавно её капитализация впервые превысила $100 млрд. Источник изображения: SK hynix

Источник: 3dnews.ru