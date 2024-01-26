Каталог приложений Flathub преодолел рубеж в 1 млн пользователей

Каталог Flathub, позиционируемый как независимая от отдельных поставщиков площадка для распространения пакетов в формате Flatpak, объявил о достижении отметки в миллион активных пользователей. В настоящее время в каталоге представлено более 2400 приложений, из которых более 850 получили статус верифицированных, т.е. сопровождаемых изначальными авторами. Общее число загрузок пакетов оценено в 1.6 миллиарда.

При подсчёте активных пользователей вместо сбора метрик с систем пользователей использовался анализ статистики, доступной только на стороне инфраструктуры Flathub. Для прогнозирования числа активных пользователей использовалась привязка к числу установок runtime-наборов, предоставляющих типовое окружения для изолированного запуска приложений. В частности, для определения числа активных установок было оценено число загрузок runtime с компонентами FreeDesktop и его обновлений до последней версии.



Источник: opennet.ru