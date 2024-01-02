Каталог PyPI перешёл на обязательную двухфакторную аутентификацию

Разработчики репозитория Python-пакетов PyPI (Python Package Index) объявили о внедрении обязательной двухфакторной аутентификации для всех пользователей. Без включения двухфакторной аутентификации пользователь теперь не сможет загружать файлы и выполнять действия, связанные с управлением своим проектом. Ранее двухфакторная аутентификация была принудительно включена для учётных записей пользователей, сопровождающих хотя бы один проект или входящих в курирующие пакеты организации.

Применение двухфакторной аутентификации позволит усилить защиту процесса разработки и обезопасить проекты от внесения вредоносных изменений в результате утечки учётных данных, использования того же пароля на скомпрометированном сайте, взломов локальной системы разработчика или применения методов социального инжиниринга. Получение злоумышленниками доступа в результате захвата учётных записей является одной из наиболее опасных угроз, так как в случае успешной атаки может быть осуществлена подстановка вредоносных изменений в другие продукты и библиотеки, использующие скомпрометированный пакет в качестве зависимости.

В качестве предпочтительного способа двухфакторной аутентификации заявлена схема на базе совместимых со спецификацией FIDO U2F аппаратных токенов и протокола WebAuthn, которая позволяет добиться более высокого уровня безопасности по сравнению с генерацией одноразовых паролей. Кроме токенов также можно использовать приложения для аутентификации на базе одноразовых паролей, поддерживающих протокол TOTP, например, Authy, Google Authenticator и FreeOTP. При загрузке пакетов разработчикам дополнительно рекомендовано перейти на использование метода аутентификации ‘Trusted Publishers’ на базе стандарта OpenID Connect (OIDC) или применять API-токены.



Источник: opennet.ru