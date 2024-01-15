«Каждый раз до мурашек»: новый геймплейный трейлер Final Fantasy VII Rebirth взбудоражил фанатов

До релиза самой ожидаемой игры 2024 года по версии The Game Awards 2023 — Final Fantasy VII Rebirth — остаётся всего полтора месяца, и издатель Square Enix представил новый трейлер проекта для подогрева ажиотажа среди фанатов. Источник изображений: Square Enix

Источник: 3dnews.ru