Каждый седьмой Apple iPhone теперь собирается в Индии

Предпринимаемые подрядчиками Apple в последние годы усилия по переносу производства смартфонов этой марки из Китая в прочие страны азиатского региона привели к тому, что в данный момент один из семи iPhone собирается на территории Индии, как отмечает Bloomberg. В прошлом фискальном году в этой стране было выпущено смартфонов Apple на общую сумму $14 млрд. Источник изображения: Apple

Источник: 3dnews.ru