KDE Plasma 6.0 RC1 доступна для тестирования

10 января стал доступен для тестирования первый релиз-кандидат KDE Plasma 6.0.

До мегарелиза KDE осталось менее 50 дней, в конце февраля 2024 года разработчики опубликуют Plasma 6, Frameworks 6 и новый набор приложений в специальной версии KDE Gear. Разработчики сообщают:

«Если вы следили за обновлениями здесь, здесь и здесь, вы знаете, что мы проходим этап тестирования и постепенно подходим к стабильности. KDE сегодня делает доступной первую версию Release Candidate всего программного обеспечения, которое мы включим в мегарелиз.

Как и в случае с альфа- и бета-версиями, это предварительная версия, предназначенная для разработчиков и тестировщиков. Предоставленное программное обеспечение приближается к стабильности, но все еще не на 100% безопасно для использования в производственной среде. Мы по-прежнему рекомендуем вам продолжать использовать стабильные версии Plasma, Frameworks и приложений для повседневной работы. Но если вы все же используете это, следите за ошибками и незамедлительно сообщайте о них, чтобы мы могли их исправить.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о шестом мегавыпуске KDE, о том, что он охватывает, и о том, как вы можете помочь новым версиям Plasma, приложениям KDE и платформам добиться успеха уже сейчас.»