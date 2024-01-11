KDE Plasma 6.0 RC1 доступна для тестирования

10 января стал доступен для тестирования первый релиз-кандидат KDE Plasma 6.0.
До мегарелиза KDE осталось менее 50 дней, в конце февраля 2024 года разработчики опубликуют Plasma 6, Frameworks 6 и новый набор приложений в специальной версии KDE Gear. Разработчики сообщают:
«Если вы следили за обновлениями здесь, здесь и здесь, вы знаете, что мы проходим этап тестирования и постепенно подходим к стабильности. KDE сегодня делает доступной первую версию Release Candidate всего программного обеспечения, которое мы включим в мегарелиз.
Как и в случае с альфа- и бета-версиями, это предварительная версия, предназначенная для разработчиков и тестировщиков. Предоставленное программное обеспечение приближается к стабильности, но все еще не на 100% безопасно для использования в производственной среде. Мы по-прежнему рекомендуем вам продолжать использовать стабильные версии Plasma, Frameworks и приложений для повседневной работы. Но если вы все же используете это, следите за ошибками и незамедлительно сообщайте о них, чтобы мы могли их исправить.
Читайте дальше, чтобы узнать больше о шестом мегавыпуске KDE, о том, что он охватывает, и о том, как вы можете помочь новым версиям Plasma, приложениям KDE и платформам добиться успеха уже сейчас.»
Для справки:
- Plasma 6
Это будущая версия Plasma, которая объединяет последнюю версию Qt 6 и инфраструктуру, на которой всё это построено. Она также включает в себя и другие постоянно развивающиеся инструменты, предоставляя новые функции, лучшую поддержку новейшего оборудования, а также поддержку будущих аппаратных и программных технологий.
- KDE Gear
Это набор приложений, созданных сообществом KDE. Gear включает в себя файловые менеджеры, музыкальные и видеоплееры, текстовые и видеоредакторы, приложения для управления социальными сетями и чатами, приложения для электронной почты и календаря, помощников в путешествиях и многое другое. Разработчики этих приложений также полагаются на набор инструментов Qt, поэтому большая часть программного обеспечения также будет адаптирована для использования нового набора инструментов Qt6.
Источник: linux.org.ru