KeeperFX 1.0.0

Dungeon Keeper («Хранитель подземелья»), DK — компьютерная игра в жанре симулятора бога, разработанная компанией Bullfrog Productions и изданная компанией Electronic Arts в 1997 году.

KeeperFX(расшифровывается как Dungeon Keeper Fan eXpansion) — это открытая релизация Dungeon Keeper для Windows под лицензией GPLv2. KeeperFX написан на С и С++. Изначально это был проект декомпиляции оригинального Dungeon Keeper. К версии 1.0.0 весь код переработан и переписан. Нативной версии для онтопика нет, но отлично работает под вайном.

Список изменений версии 1.0.0:

Все оставшиеся функциональные возможности исполняемого файла Dungeon Keeper были перенесены в KeeperFX. Это означает, что мы больше не ограничены оригинальной игрой в том, что мы можем изменить.

На карте теперь может одновременно находиться более 2048 объектов.

Карты больше не ограничены размером 85×85, они могут быть больше или меньше.

Добавлены новые юниты: Time Mage и Druid (не используются в старых кампаниях, будут на новых картах).

Поддерживается более высокая частота кадров.

Исправлены сбои при игре в разрешении 4к.

Улучшено строительство мостов и копание для вражеских компьютеров. Это не дает лучшим компьютерным игрокам мгновенно обрушить на вас всю свою армию.

Удалены объединенные кампании с самым низким рейтингом, чтобы произвести у новых пользователей положительное первое впечатление.

В комплексных кампаниях стали более качественными речевые выступления.

Добавлено больше переводов для включенных карт и кампаний.

Объекты могут иметь направление (например, лицом на восток).

Больше возможностей настройки для картографов и моддеров: Можно добавлять новые существа. Сценарии уровней могут быть больше, что приводит к более сложным сценариям. Можно добавлять новые кадры. Новые команды скрипта. Пользовательская музыка и звуки. Есть полностью настраиваемые ловушки. Новые декоративные предметы. Новые текстуры карты.

У орков появилась анимация поедания, а у Аватара — анимация пыток.

На картах могут быть большие группы героев.

Улучшена стабильность многопользовательской игры.

Номера многопользовательских карт могут превышать 255.

Драгоценные камни теперь окрашены в фиолетовый цвет на мини-карте, чтобы отличить их от золота.

Юниты, видимые на мини-карте, больше не прыгают.

Источник: linux.org.ru