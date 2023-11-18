KeeperFX 1.0.0

Dungeon Keeper («Хранитель подземелья»), DK — компьютерная игра в жанре симулятора бога, разработанная компанией Bullfrog Productions и изданная компанией Electronic Arts в 1997 году.
KeeperFX(расшифровывается как Dungeon Keeper Fan eXpansion) — это открытая релизация Dungeon Keeper для Windows под лицензией GPLv2. KeeperFX написан на С и С++. Изначально это был проект декомпиляции оригинального Dungeon Keeper. К версии 1.0.0 весь код переработан и переписан. Нативной версии для онтопика нет, но отлично работает под вайном.
Список изменений версии 1.0.0:
- Все оставшиеся функциональные возможности исполняемого файла Dungeon Keeper были перенесены в KeeperFX. Это означает, что мы больше не ограничены оригинальной игрой в том, что мы можем изменить.
- На карте теперь может одновременно находиться более 2048 объектов.
- Карты больше не ограничены размером 85×85, они могут быть больше или меньше.
- Добавлены новые юниты: Time Mage и Druid (не используются в старых кампаниях, будут на новых картах).
- Поддерживается более высокая частота кадров.
- Исправлены сбои при игре в разрешении 4к.
- Улучшено строительство мостов и копание для вражеских компьютеров. Это не дает лучшим компьютерным игрокам мгновенно обрушить на вас всю свою армию.
- Удалены объединенные кампании с самым низким рейтингом, чтобы произвести у новых пользователей положительное первое впечатление.
- В комплексных кампаниях стали более качественными речевые выступления.
- Добавлено больше переводов для включенных карт и кампаний.
- Объекты могут иметь направление (например, лицом на восток).
- Больше возможностей настройки для картографов и моддеров:
- Можно добавлять новые существа.
- Сценарии уровней могут быть больше, что приводит к более сложным сценариям.
- Можно добавлять новые кадры.
- Новые команды скрипта.
- Пользовательская музыка и звуки.
- Есть полностью настраиваемые ловушки.
- Новые декоративные предметы.
- Новые текстуры карты.
- У орков появилась анимация поедания, а у Аватара — анимация пыток.
- На картах могут быть большие группы героев.
- Улучшена стабильность многопользовательской игры.
- Номера многопользовательских карт могут превышать 255.
- Драгоценные камни теперь окрашены в фиолетовый цвет на мини-карте, чтобы отличить их от золота.
- Юниты, видимые на мини-карте, больше не прыгают.
Источник: linux.org.ru