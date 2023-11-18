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KeeperFX 1.0.0

KeeperFX 1.0.0

Dungeon Keeper («Хранитель подземелья»), DK — компьютерная игра в жанре симулятора бога, разработанная компанией Bullfrog Productions и изданная компанией Electronic Arts в 1997 году.

KeeperFX(расшифровывается как Dungeon Keeper Fan eXpansion) — это открытая релизация Dungeon Keeper для Windows под лицензией GPLv2. KeeperFX написан на С и С++. Изначально это был проект декомпиляции оригинального Dungeon Keeper. К версии 1.0.0 весь код переработан и переписан. Нативной версии для онтопика нет, но отлично работает под вайном.

Список изменений версии 1.0.0:

  • Все оставшиеся функциональные возможности исполняемого файла Dungeon Keeper были перенесены в KeeperFX. Это означает, что мы больше не ограничены оригинальной игрой в том, что мы можем изменить.
  • На карте теперь может одновременно находиться более 2048 объектов.
  • Карты больше не ограничены размером 85×85, они могут быть больше или меньше.
  • Добавлены новые юниты: Time Mage и Druid (не используются в старых кампаниях, будут на новых картах).
  • Поддерживается более высокая частота кадров.
  • Исправлены сбои при игре в разрешении 4к.
  • Улучшено строительство мостов и копание для вражеских компьютеров. Это не дает лучшим компьютерным игрокам мгновенно обрушить на вас всю свою армию.
  • Удалены объединенные кампании с самым низким рейтингом, чтобы произвести у новых пользователей положительное первое впечатление.
  • В комплексных кампаниях стали более качественными речевые выступления.
  • Добавлено больше переводов для включенных карт и кампаний.
  • Объекты могут иметь направление (например, лицом на восток).
  • Больше возможностей настройки для картографов и моддеров:
    • Можно добавлять новые существа.
    • Сценарии уровней могут быть больше, что приводит к более сложным сценариям.
    • Можно добавлять новые кадры.
    • Новые команды скрипта.
    • Пользовательская музыка и звуки.
    • Есть полностью настраиваемые ловушки.
    • Новые декоративные предметы.
    • Новые текстуры карты.
  • У орков появилась анимация поедания, а у Аватара — анимация пыток.
  • На картах могут быть большие группы героев.
  • Улучшена стабильность многопользовательской игры.
  • Номера многопользовательских карт могут превышать 255.
  • Драгоценные камни теперь окрашены в фиолетовый цвет на мини-карте, чтобы отличить их от золота.
  • Юниты, видимые на мини-карте, больше не прыгают.

Источник: linux.org.ru

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