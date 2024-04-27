Киберспортивный монитор BenQ Zowie XL2586X с частотой 540 Гц появится в продаже в мае

Игровой бренд Zowie компании BenQ готовится к выпуску нового 24,1-дюймового игрового монитора BenQ Zowie XL2586X, предназначенного специально для киберспортсменов. Новинка была впервые анонсирована ещё в декабре прошлого года. Недавно производитель сообщил, когда стоит ожидать появления этого монитора в продаже. Источник изображений: Zowie

Источник: 3dnews.ru