Киберстрахование в России пошло в гору

В 2023 году у российских страховых компаний, занимающихся покрытием ущерба от последствий кибератак, значительно вырос сбор страховых премий — на 80 %, до 1,3 млрд руб., пишет «Коммерсантъ». При этом, рынок страхования в России, по данным «Эксперт РА», в целом вырос за год на 15–16 %, а объём премий составил около 2 трлн руб. По данным «Зетта Страхования», количество новых запросов на страхование киберрисков за год увеличилось в 1,5–2 раза. Как сообщили в ПСБ, чаще всего такие программы приобретают крупные клиенты из банковской сферы или промышленные предприятия. Для малых и средних предприятий доступные недорогие пакеты страхования от киберинцидентов, связанных преимущественно с последствиями DDoS–атак. В «Росгосстрахе» сообщили, что спрос на страхование киберрисков пока не стал «значимым для рынка», а интересуются такой опцией представители банковского и телеком-секторов. BI.ZONE отметила проблемы, препятствующие развитию данного направления: не отработаны процедуры оценки инцидента третьей стороной и нет профильного регулирования.

Источник: 3dnews.ru