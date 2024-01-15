Вышел KingStation 0.3a – мультисистемный эмулятор для классического геймплея.

Проект основан на RetroArch, но сфокусирован на удобство пользования без дополнительного функционала и нарушения баланса в играх. Так, например, нет наличия читов, изменения хода времени и сохранения состояний.

Основные изменения в версии 0.3a:

Добавлена базовая поддержка воспроизведения видео и аудио, что позволяет смотреть видео с подстройкой изображения под свой вкус.

Слайдер громкости теперь похож на телевизионный.

Исправлена задержка в звуковом отклике на нажатие клавиш.

Ядра KingStation и RetroArch перестали подходить друг к другу напрямую и требуют пересборки. Цель KingStation — воссоздать среду какой-либо системы, идентичную на разных устройствах, но наличие оверклока, апскейла, замены текстур и так далее нарушают этот принцип.

Скачать KingStation можно здесь, на данный момент доступны версии для Linux и Windows, но в будущем возможен выход под другие системы (например, Android).

Источник: linux.org.ru