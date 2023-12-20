Компания Kioxia выпустила первую в мире карту памяти microSDXC максимально возможного для этого стандарта объёма — 2 Тбайт. Новинка получила название Exceria Plus G2 microSDXC 2TB. Прототип этой карты памяти производитель показывал осенью прошлого года. Источник изображений: Kioxia
Источник: 3dnews.ru
Компания Kioxia выпустила первую в мире карту памяти microSDXC максимально возможного для этого стандарта объёма — 2 Тбайт. Новинка получила название Exceria Plus G2 microSDXC 2TB. Прототип этой карты памяти производитель показывал осенью прошлого года. Источник изображений: Kioxia