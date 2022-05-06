Китай намерен перевести госучреждения и госпредприятия на Linux и ПК местных производителей

По данным издания Bloomberg Китай намерен в течение двух лет прекратить использование в госучреждениях и государственных предприятиях компьютеры и операционные системы иностранных компаний. Предполагается, что инициатива потребует замены как минимум 50 миллионов компьютеров иностранных брендов, которые предписано заменить на оборудование китайских производителей.

По предварительным данным предписание не будет распространяться на труднозаменяемые компоненты, такие как процессоры. Несмотря на развитие в Китае собственных чипов, большинство китайских производителей продолжает использовать в ПК процессоры Intel и AMD. Программное обеспечение Microsoft рекомендовано заменить на разработанные китайскими производителями решения на базе Linux.

После появления информации об инициативе китайского правительства акции компаний HP и Dell, занимающих значительную долю китайского рынка, упали примерно на 2.5%. В то время как акции китайских производителей, таких как Lenovo, Inspur, Kingsoft и Standard Software наоборот выросли в цене.



Источник: opennet.ru