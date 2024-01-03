Китай намерен построить первый прототип термоядерной электростанции к 2035 году

В последние дни уходящего года в Китае были созданы две сверхструктуры для ускорения движения к практическому использованию энергии термоядерного синтеза. Речь идёт не столько о науке, как о коммерческих решениях ближайшего будущего. Если графики работ будут соблюдены, к 2035 году в Китае начнёт работать прототип промышленного термоядерного реактора, а к 2050 году термоядерные электростанции будут строиться по всей стране. Источник изображения: China National Nuclear Corporation

Источник: 3dnews.ru