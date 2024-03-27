Китай нажаловался в ВТО на неправильное субсидирование покупок электромобилей в США

Принятый администрацией президента США Байдена в 2022 году «Закон о снижении инфляции» (IRA) предусматривает субсидирование покупок некоторыми гражданами электромобилей, собранных в Северной Америке. Китайские власти подобные правила считают дискриминационными по отношению к импортёрам электромобилей, а потому на днях подали жалобу в ВТО. Китайская сторона утверждает, что власти США, прикрываясь необходимостью реагирования на изменения климата, снижения углеродных выбросов и защиты окружающей среды, в действительности создают предпочтительные условия для реализации на рынке США электромобилей, выпущенных как в США, так и в ряде других стран и регионов. Китайское правительство считает важным подать жалобу в ВТО с целью защиты законных интересов представителей китайской электромобильной промышленности, а также сохранения принципов честной конкуренции на глобальном рынке.

Источник: 3dnews.ru