Китай обеспечит себя ИИ-чипами собственной разработки, несмотря на санкции США

Несмотря на санкции США Китай продолжает повышать самообеспеченность чипами для задач искусственного интеллекта собственного производства. Однако развитие сегмента высокопроизводительных ИИ-чипов на базе передовых техпроцессов в стране ограничено, пишет аналитическое агентство TrendForce. Источник изображения: NVIDIA

Источник: 3dnews.ru