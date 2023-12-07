Китай обвинил США в нарушении правил ВТО из-за новых требований к происхождению батарей в электромобилях

В начале этого года власти США приступили к реализации многолетней программы субсидирования для граждан покупки электромобилей североамериканской сборки, но с января правила будут ужесточены — наличие тяговой батареи китайского производства лишит электромобиль части субсидий. Китай подобные условия уже признал нарушением правил ВТО. Источник изображения: Ford Motor

Источник: 3dnews.ru