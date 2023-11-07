Китай ограничил экспорт редкоземельных элементов — их применяют в электронике, электромобилях и других сферах

Сегодня Китай ввёл экспортный контроль над редкоземельными элементами. Распоряжение будет действовать как минимум до конца октября 2025 года. Экспортёры должны будут раскрывать что, куда и кому поставляется. Процедура будет занимать время и наверняка усложнит поставки фактически стратегической для США и их союзников продукции. Одна из разработок редкоземельных элементов в Китае. Источник изображения: Kyodo / Nikkei

Источник: 3dnews.ru