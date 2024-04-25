Китай отправил на космическую станцию пилотируемый корабль «Шэньчжоу-18» с тремя тайконавтами

Сегодня в 20:59 по пекинскому времени (15:59 мск) с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби стартовала ракета «Чанчжэн-2F» с пилотируемым кораблём «Шэньчжоу-18». На борту корабля три тайконавта — это новая смена, которая проведёт на орбитальной станции следующие шесть месяцев. Экипаж «Шэньчжоу-17» вернётся на Землю ориентировочно 30 апреля, передав новой смене все дела. Источник изображения: AFP

Источник: 3dnews.ru