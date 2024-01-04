Китай построил 500-Пфлопс публичную ИИ-платформу Shangzhuang, которая вскоре станет втрое мощнее

Китай запустил облачную ИИ-платформу, управляемую окологосударственным холдингом Beijing Energy Holding (BEH). «Пекинская публичная вычислительная платформа» (Beijing AI Public Computing Platform), также известная как проект Shangzhuang, поможет смягчить «острую нехватку вычислительных мощностей» в стране, необходимых для развития технологий ИИ. Платформа доступна для использования образовательными учреждениями, исследовательскими центрами, а также малыми и средними предприятиями. Её первая фаза с вычислительной мощностью 500 Пфлопс (FP16) была официально запущена в самом конце 2023 года. В I квартале 2024 года планируется завершить вторую фазу строительства, доведя производительность Shangzhuang до 1,5 Эфлопс. А в будущем остаётся возможность построить ещё 2 Эфлопс мощностей.

Источник: 3dnews.ru